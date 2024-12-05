«Милан» представил ретроформу, посвященную 125-летию клуба

Значок, изображённый на комплекте, отдаёт дань уважения самой первой официальной эмблеме клуба, датируемой его основанием в 1899 году как Миланский футбольный и крикетный клуб. Эта дань традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс свое культурное наследие, основав клуб, прославляющий как футбол, так и крикет.