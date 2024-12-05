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«Милан» представил ретроформу, посвященную 125-летию клуба

Итальянский «Милан» на официальном сайте презентовал ретроформу, посвящённую 125-летию клуба.

Источник: Чемпионат.com

Команда впервые сыграет в новом комплекте 15 декабря в матче 16-го тура Серии А с «Дженоа».

«Новая форма, за которую проголосовали преданные болельщики “Милана” в ходе захватывающего соревнования, воплощает неподвластный времени стиль и дух миланизма, которые клуб отстаивает с момента своего основания в 1899 году.

В честь дня основания клуба будет выпущено всего 1899 экземпляров этой футболки в ретростиле, каждая из которых будет иметь уникальный серийный номер и эксклюзивную упаковку — настоящий коллекционный предмет для преданных поклонников.

Источник: ФК "Милан"

Дизайн в широкую полоску впервые появился на футболке «россонери» в 1950-х годах, а позже стал синонимом самых знаковых международных побед клуба, особенно начиная с конца 1980-х годов.

Значок, изображённый на комплекте, отдаёт дань уважения самой первой официальной эмблеме клуба, датируемой его основанием в 1899 году как Миланский футбольный и крикетный клуб. Эта дань традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс свое культурное наследие, основав клуб, прославляющий как футбол, так и крикет.

Источник: ФК "Милан"

На внутренней стороне футболки изображён Дьяволетто (маленький дьявол), символ «Милана» 1980-х годов, сопровождаемый надписью AC Milan 125, знаменующей эту важную веху в истории клуба«, — написано в заявлении “Милана”.

Милан
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