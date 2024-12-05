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Энрике отреагировал на слухи о наличии у него конфликта с игроками «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о наличии у него напряжённых отношений с некоторыми футболистами парижского клуба.

Источник: Getty Images

«Любопытно… Это великолепная, даже исключительная раздевалка, как на человеческом уровне, так и на профессиональном. Чего я не собираюсь делать, так это отвечать на ложь и распространяемые слухи. Я не участвую в этой игре. Это великолепная раздевалка, мне больше нечего сказать.

К счастью, я в футболе более 30 лет. Не трачу время на ложь, даже если она может быть распространена людьми изнутри. Я не скажу публично плохо об игроке. Если мне нужно, то сделаю это в раздевалке. Я выполняю свою работу наилучшим образом и не собираюсь спекулировать ложью. На самом деле, узнаю обо всех этих слухах, потому что руководитель пресс-службы сообщает мне заранее о них. Мне неприятно всё это. Я сосредоточен на том, что могу контролировать, и на своей работе», — приводит слова Энрике AS.

ПСЖ