Месси назвал двух людей, которые оказали на него наибольшее влияние в «Барселоне»

«Думаю, что есть два человека, которые сильно повлияли на меня по разным причинам. Гвардиола, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и мы добились невероятных успехов, о которых даже не могли мечтать. И Роналдиньо, потому что-то, как он меня встретил и поддержал, очень помогло мне в первые моменты, когда я пришёл в первую команду. Я также с теплотой вспоминаю Иньесту и Хави как товарищей, а также троих, кто играет со мной здесь, в Майами — Бускетс, Альба и Суарес, которые, к тому же, мои друзья. И, конечно, хочу особо отметить Тито Виланову, которого нам всем очень не хватает», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.