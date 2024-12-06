Ушел из «Кайрата» после лучшего сезона: что теперь ждет Сейдахмета и почему это не Европа?

В «Зените» Сейдахмет в итоге не оказался, так как ему только исполнилось 17 лет, а питерцы могли подписать его, иностранца, только по достижению 18 лет. Но спустя год он отправился не в город на Неве, а в «Уфу». Однако за год он провел только четыре игры за клуб из столицы Башкортостана. В 2019-м он был отдан в аренду в болгарский «Левски», но уже летом его выкупил «Кайрат» за 300 тысяч евро.