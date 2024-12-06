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Гвардиола ответил, как «Ман Сити» планирует заменить 33-летнего Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как клуб намерен заменить 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне, когда он покинет команду.

Источник: Getty Images

«Есть игроки, чьё влияние и наследие в “Манчестер Сити” будут вечными. Это нелегко, но когда настанет этот момент [уход Де Брёйне], мы как клуб, должны будем найти лучший способ справиться с ситуацией», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Контракт бельгийского футболиста с «Манчестер Сити» заканчивается летом 2025 года. Де Брёйне выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 394 матчах во всех турнирах, в которых отметился 104 голами и 171 результативной передачей.

Манчестер Сити
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