Гвардиола ответил, как «Ман Сити» планирует заменить 33-летнего Де Брёйне

Контракт бельгийского футболиста с «Манчестер Сити» заканчивается летом 2025 года. Де Брёйне выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 394 матчах во всех турнирах, в которых отметился 104 голами и 171 результативной передачей.