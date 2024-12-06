Гвардиолу провоцируют на конфликты. Пеп не отреагировал на подкол Слота, но жестко получил от Моуринью

«Гвардиола сказал в мой адрес, что, мол, он выиграл шесть титулов АПЛ, я только три. Но я выиграл их честно и чисто. Если я проиграл, я поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел. Я хочу побеждать, но хочу делать это честно, чисто. Если я не могу побеждать чисто и честно, я лучше проиграю», — парировал Особенный.