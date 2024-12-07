Слишком злорадствовал — и пришла карма: вот как великий ван Нистелрой отомстил сопернику за издевательство

Действительно, зачем? Проигрывали 0:3, плюс кто ты такой рядом с настоящей легендой футбола? Но карма пришла незамедлительно. Вскоре ван Нистелрой-таки забил еще раз в ворота Андорры и специально побежал праздновать на глазах у парня, который его разозлил. Он посмотрел прямо ему в глаза и демонстративно поднял кулаки вверх.