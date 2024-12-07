Слишком злорадствовал — и пришла карма: вот как великий ван Нистелрой отомстил сопернику за издевательство

Рууд ван Нистелрой — легенда футбола и новоявленный главный тренер «Лестер Сити». До недавнего времени он помогал Эрику тен Хагу в «МЮ».
После увольнения соотечественника Рууд две недели исполнял обязанности главного тренера манкуниацев. И даже обеспечил достойную статистику — 3 победы и 1 ничью в 4 матчах. Но в итоге с приходом Рубена Аморима покинул клуб и получил самостоятельную работу в «Лестере». Там он уже успел добиться первой победы — 3:1 над «Вест Хэмом».
С харизмой у Руда все в порядке. Его помнят как автора огромного числа великолепных голов, которые бывший футболист «МЮ», «Реала» и сборной Голландии забивал на разный вкус. Один из них запомнился публике не в связи с его красотой, а вследствие обстоятельств, которые ему предшествовали.
Дело было 7 сентября 2005-го года. Голландия проводила отборочный матч ЧМ-2006 с Андоррой. Игра складывалась легко. Омрачило ее для голландцев удаление Коку в первом тайме, но несмотря на это, хозяева уверенно вели со счетом 3:0.
Один из голов забил ван Нистелрой. Он же ближе к концу матча получил право на пенальти. И вот тут случился момент, который вошел в историю. Руд подошел к 11-метровой отметке, разбежался и… пробил и в штангу. Но самое интересное произошло потом. Защитник сборной Андорры Антони Лима после промаха зачем-то решил позлорадствовать — подразнить нападающего, рассмеявшись ему прямо в лицо.
Действительно, зачем? Проигрывали 0:3, плюс кто ты такой рядом с настоящей легендой футбола? Но карма пришла незамедлительно. Вскоре ван Нистелрой-таки забил еще раз в ворота Андорры и специально побежал праздновать на глазах у парня, который его разозлил. Он посмотрел прямо ему в глаза и демонстративно поднял кулаки вверх.
За этот эпизод великий голландец получил от арбитра желтую карточку. Но вряд ли он переживал из-за нее. Ведь какой сладкой получилась его месть!
Владимир Менес