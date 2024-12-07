Роналду и Бензема отличились в очной дуэли! Но всё решил супергол другой звезды

Оказалось, дебютный тайм был только разминкой, потому что дальше пошло куда веселее. Сначала образцовую атаку провёл «Аль-Иттихад»: Аль-Шанкити прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Бензема спокойно пробил в касание и открыл счёт. Ответ получился незамедлительным. Уже через две минуты Данило выбил из пустых ворот после попытки Анжело. Мяч снова достался бразильцу, и тот отдал на Криштиану, который с близкого расстояния прошил Райковича и оформил 916-й гол в карьере. Вот так размен!