Кокорин помог «Арису» обыграть «Эносис» в чемпионате Кипра со счетом 2:1

На 53-й минуте счет в матче открыл Кокорин. Победу «Арису» принес Деннис Гостад, который забил на 94 минуте.
Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В Российской премьер-лиге Кокорин играл за московские «Динамо», «Спартак», «Сочи» и «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Ранее, 5 декабря, российский футболист Денис Черышев оформил хет-трик в матче Кубка Греции по футболу. Благодаря этому «Паниониос» вышел в четвертьфинал соревнований. Черышев забил три гола в матче против «Пансеррайкоса», клуб россиянина победил со счетом 3:0.