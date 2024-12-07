Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кокорин помог «Арису» обыграть «Эносис» в чемпионате Кипра со счетом 2:1

Российский нападающий футбольного клуба Арис Александр Кокорин отметился забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Кипра с Эносисом. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: ФК «Арис»

На 53-й минуте счет в матче открыл Кокорин. Победу «Арису» принес Деннис Гостад, который забил на 94 минуте.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В Российской премьер-лиге Кокорин играл за московские «Динамо», «Спартак», «Сочи» и «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее, 5 декабря, российский футболист Денис Черышев оформил хет-трик в матче Кубка Греции по футболу. Благодаря этому «Паниониос» вышел в четвертьфинал соревнований. Черышев забил три гола в матче против «Пансеррайкоса», клуб россиянина победил со счетом 3:0.

Арис Л