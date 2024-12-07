Матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» может быть перенесен из-за урагана

Ожидается, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до шести утра воскресенья (8 декабря). Вероятны порывы ветра от 80 до 90 км/ч. При этом в Чемпионшипе уже приняли решение перенести матч между «Плимутом» и «Оксфорд Юнайтед» из-за тяжёлых погодных условий. Также отменены некоторые игры в Уэльсе.