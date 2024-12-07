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Матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» может быть перенесен из-за урагана

«Эвертон» и «Ливерпуль» выпустили заявления в преддверии очного матча команд в 15-м туре английской Премьер-лиги.

Источник: JESS HORNBY/GETTY IMAGES
Футбол
Англия 2024/2025
Тур 15, 7.12.2024, 15:30
Эвертон
-
Ливерпуль
-

Болельщиков попросили выделить дополнительное время на поездку до стадиона «Гудисон Парк», где пройдёт игра, а также быть более бдительными в связи со штурмовым предупреждением от метеорологической службы Мерсисайда.

Ожидается, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до шести утра воскресенья (8 декабря). Вероятны порывы ветра от 80 до 90 км/ч. При этом в Чемпионшипе уже приняли решение перенести матч между «Плимутом» и «Оксфорд Юнайтед» из-за тяжёлых погодных условий. Также отменены некоторые игры в Уэльсе.

Эвертон
Ливерпуль
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