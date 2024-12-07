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Анчелотти готов дать Мбаппе «отдохнуть»: «Килиан не показывает свой лучший футбол»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне и заявил, что готов дать форварду отдохнуть от некоторых матчей.

Источник: Reuters

В недавней игре с «Атлетиком» в Ла Лиге (1:2) Мбаппе второй раз подряд не реализовал пенальти.

«Как видно из его поста после матча [с “Атлетико”], он осознает, что делает, что может делать и чего добьется. Килиан не показывает свою лучшую игру. Но многие игроки не осознают [что находятся не в лучшей форме] и остаются в неведении. Он осознает и делает все возможное, чтобы достичь своего пика как можно скорее. Мы поддерживаем его.

Он пробежал 600 метров с высокой интенсивностью против “Хетафе” и 500 метров в игре с “Атлетиком”. Это хорошая статистика. При этом то, что мы его поддерживаем, не означает, что он должен играть в каждом матче, иногда отдых может пойти ему на пользу.

Дело в стабильности, которая будет улучшаться по мере того, как он и его товарищи по команде будут адаптироваться к его уникальным и особым качествам. Эта связь будет возникать постепенно. Самое главное, что он осознает это и усердно работает над тем, чтобы преодолеть трудности как можно скорее.

Проблема с пенальти ситуативная. Бывают моменты, когда игрок чувствует мотивацию бить пенальти, как в Бильбао, и моменты, когда нет. Ему нужно терпеть, бороться и жертвовать, потому что этот период пройдет. Что вселяет оптимизм, так это улучшение его интенсивности, которое он продемонстрировал в последних матчах», — цитирует Анчелотти BeInSports.

В своем первом сезоне в «Реале» Мбаппе отметился 10 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах.

Атлетик
2:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 19
4.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Карло Анчелотти
Голы
Атлетик
Алехандро Беренгер
53′
Горка Гурусета
80′
Реал
Джуд Беллингем
78′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
68′
Составы команд
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
67′
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
31
Микель Хаурехисар
9
Иньяки Уильямс
10
Нико Уильямс
2
Андони Горосабель
79′
18
Оскар Де Маркос
32
Адама Бойро
84′
17
Юри Берчиче
8
Ойян Сансет
79′
20
Унаи Гомес
24
Беньят Прадос
64′
16
Иньиго Руис де Галаррета
74′
7
Алехандро Беренгер
63′
12
Горка Гурусета
90+3′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
90+1′
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
20
Франсиско Гарсия
71′
23
Ферлан Менди
19
Дани Себальос
58′
21
Браим Диас
11
Родригу
88′
15
Арда Гюлер
17
Лукас Васкес
72′
88′
16
Эндрик
14
Орельен Тшуамени
70′
71′
10
Лука Модрич
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
21
Фолы
9
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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