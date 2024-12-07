Анчелотти готов дать Мбаппе «отдохнуть»: «Килиан не показывает свой лучший футбол»

«Как видно из его поста после матча [с “Атлетико”], он осознает, что делает, что может делать и чего добьется. Килиан не показывает свою лучшую игру. Но многие игроки не осознают [что находятся не в лучшей форме] и остаются в неведении. Он осознает и делает все возможное, чтобы достичь своего пика как можно скорее. Мы поддерживаем его.



Он пробежал 600 метров с высокой интенсивностью против “Хетафе” и 500 метров в игре с “Атлетиком”. Это хорошая статистика. При этом то, что мы его поддерживаем, не означает, что он должен играть в каждом матче, иногда отдых может пойти ему на пользу.



Дело в стабильности, которая будет улучшаться по мере того, как он и его товарищи по команде будут адаптироваться к его уникальным и особым качествам. Эта связь будет возникать постепенно. Самое главное, что он осознает это и усердно работает над тем, чтобы преодолеть трудности как можно скорее.



Проблема с пенальти ситуативная. Бывают моменты, когда игрок чувствует мотивацию бить пенальти, как в Бильбао, и моменты, когда нет. Ему нужно терпеть, бороться и жертвовать, потому что этот период пройдет. Что вселяет оптимизм, так это улучшение его интенсивности, которое он продемонстрировал в последних матчах», — цитирует Анчелотти BeInSports.