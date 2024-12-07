Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесено: вмешался мощнейший шторм

«Сегодня утром на стадионе “Гудисон Парк” состоялось совещание Консультативной группы по безопасности, в котором приняли участие официальные лица обоих клубов, а также представители полиции Мерсисайда и городского совета Ливерпуля. Было решено, что из-за угрозы безопасности в этом районе и предупреждений о сильном ветре, которое будет действовать до 6 утра воскресенья, сегодняшний матч переносится по соображениям безопасности.



Мы понимаем, что это станет большим разочарованием для болельщиков, но безопасность фанатов, персонала и игроков имеет первостепенное значение. Информация о переносе даты встречи, в том числе о продаже билетов, будет объявлена в надлежащее время», — сообщается на сайтах «Эвертона» и «Ливерпуля».