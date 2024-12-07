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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 2:2.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл игрок «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. На 31-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Матеуса Нунеса.

На 57-й минуте «Кристал Пэлас» вновь вышел вперёд, забил защитник Максанс Лакруа. На 68-й минуте отличился защитник Рико Льюис. На 84-й минуте Льюис был удалён.

«Манчестер Сити» после 15 сыгранных матчей набрал 27 очков и идёт четвёртым. «Кристал Пэлас» с 13 очками идёт 16-м.

Кристал Пэлас
2:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 15
7.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Хосеп Гвардиола
Голы
Кристал Пэлас
Даниэль Муньос
(Уилл Хьюз)
4′
Максенс Лакруа
(Уилл Хьюз)
56′
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Матеус Нунес)
30′
Рико Льюис
(Бернарду Силва)
68′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
27
Тревор Чалоба
8
Джефферсон Лерма
19
Уилл Хьюз
14
Жан-Филипп Матета
10
Эбере Эзе
72′
55
Джастин Девенни
7
Исмаила Сарр
77′
9
Эдвард Нкетиа
90+3′
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
70′
84′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
17
Кевин Де Брейне
86′
10
Джек Грилиш
26
Савио
79′
11
Жереми Доку
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
4
Фолы
10
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
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