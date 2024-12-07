«Барселона» упустила победу над «Бетисом» в концовке матча Ла Лиги

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с передачи защитника Жюля Кунде. На 68-й минуте полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо сравнял счёт в матче, забив пенальти. На 82-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, которому ассистировал Ламин Ямаль. На 90+4-й минуте игрок «Бетиса» Ассане Диао сравнял счёт.