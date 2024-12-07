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«Барселона» упустила победу над «Бетисом» в концовке матча Ла Лиги

Завершился перенесённый матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Барселона».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Итоговый результат — 2:2.

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с передачи защитника Жюля Кунде. На 68-й минуте полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо сравнял счёт в матче, забив пенальти. На 82-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, которому ассистировал Ламин Ямаль. На 90+4-й минуте игрок «Бетиса» Ассане Диао сравнял счёт.

«Барселона» после 17 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 38 очками. «Бетис» с 21 очком идёт 11-м.

Бетис
2:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 16
7.12.2024, 18:15 (МСК UTC+3)
Benito Villamarin
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Ханс-Дитер Флик
Голы
Бетис
Джовани Ло Сельсо
68′
Ассане Диао
(Айтор Руибаль)
90+4′
Барселона
Роберт Левандовски
(Жюль Кунде)
39′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
82′
Составы команд
Бетис
25
Фран Вьейтес
3
Диего Льоренте
5
Марк Бартра
23
Юссуф Сабали
16
Серхи Альтимира
20
Джовани Ло Сельсо
9
Чими Авила
15
Ромен Перро
72′
24
Айтор Руибаль
46
Матео Флорес
35′
76′
22
Франсиско Роман Иско
8
Витор Роке
77′
38
Ассане Диао
10
Абде Эззалзули
86′
36
Хесус Родригес
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
19
Ламин Ямаль
3
Алехандро Бальде
88′
32
Эктор Форт
90′
8
Педри
74′
6
Гави
20
Дани Ольмо
60′
21
Френки де Йонг
66′
9
Роберт Левандовски
74′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
60′
7
Ферран Торрес
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
15
Фолы
14
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь