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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ноттингему» в матче 15-го тура английской Премьер-Лиги.

Источник: Reuters

На 2-й минуте гости открыли счет — отличился Никола Миленкович. На 18-й минуте красные дьяволы сравняли результат после удара Расмуса Хейлунна. В начале второго тайма «Ноттингем» дважды поразил ворота «МЮ» — голы на счету Моргана Гиббс-Уайта (47) и Криса Вуда (54).

Вскоре манкунианцы сократили отставание — мяч забил Бруну Фернандеш (61). На большее хозяев не хватило. 2:3 — очередное поражение команды Рубена Аморима.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ (19 очков), «Ноттингем» делит 5−6-ю позиции (25 баллов).

Манчестер Юнайтед
2:3
Первый тайм: 1:1
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 15
7.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунн
18′
Бруну Фернандеш
(Амад Диалло)
61′
Ноттингем Форест
Никола Миленкович
(Эллиот Андерсон)
2′
Морган Гиббс-Уайт
(Каллум Хадсон-Одои)
47′
Крис Вуд
(Морган Гиббс-Уайт)
54′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
16
Амад Диалло
4
Маттейс де Лигт
65′
5
Харри Магуайр
15
Лени Йоро
66′
3
Нуссаир Мазрауи
8
Бруну Фернандеш
76′
7
Мэйсон Маунт
25
Мануэль Угарте
76′
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
59′
10
Маркус Рэшфорд
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
7
Неко Уильямс
90+4′
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
8
Эллиот Андерсон
22
Райан Йейтс
10
Морган Гиббс-Уайт
79′
16
Николас Домингес
11
Крис Вуд
79′
21
Энтони Эланга
14
Каллум Хадсон-Одои
90′
9
Тайво Авонийи
20
Жота Силва
31′
68′
4
Морату
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
10
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь