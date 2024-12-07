«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Ноттингему» в матче АПЛ

На 2-й минуте гости открыли счет — отличился Никола Миленкович. На 18-й минуте красные дьяволы сравняли результат после удара Расмуса Хейлунна. В начале второго тайма «Ноттингем» дважды поразил ворота «МЮ» — голы на счету Моргана Гиббс-Уайта (47) и Криса Вуда (54).