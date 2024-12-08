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Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги

Завершился перенесённый матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Реал».

Источник: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 3:0.

На 36-й минуте забил полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте отличился игрок «Реала» Арда Гюлер с передачи Беллингема. На 62-й минуте забил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, которому ассистировал Лука Модрич.

После этой победы «Реал» набрал 36 очков и находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» с 22 очками идёт восьмой. Обе команды провели по 16 игр.

Жирона
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 16
7.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Карло Анчелотти
Голы
Реал
Джуд Беллингем
36′
Арда Гюлер
(Джуд Беллингем)
55′
Килиан Мбаппе
(Лука Модрич)
62′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
3
Мигель Гутьеррес
4
Арнау Мартинес
18
Ладислав Крейчи
76′
5
Сильва Давид Лопес
10
Ясер Асприлья
14
Ориоль Ромеу
90′
23
Иван Мартин
6
Донни ван де Бек
78′
24
Кристиан Порту
90+4′
19
Боян Миовски
58′
9
Абель Руис
20
Брайан Хиль
58′
11
Арно Груневелд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
76′
10
Лука Модрич
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
23
Ферлан Менди
81′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
61′
19
Дани Себальос
8
Федерико Вальверде
81′
35
Рауль Асенсио
15
Арда Гюлер
89′
42
Даниэль Янез
9
Килиан Мбаппе
45+2′
81′
16
Эндрик
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
6
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь