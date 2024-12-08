«Ман Сити» и «МЮ» снова без побед, Беллингем и Мбаппе приблизили «Реал» к «Барселоне», «Монако» сократил отставание от «ПСЖ»

«Бавария» держала в уме Лигу чемпионов, поэтому на игру с одним из аутсайдеров Венсан Компани выставил частично экспериментальный состав, в котором на острие атаки травмированного Кейна заменял Мюллер. И когда Упамекано открыл счет при подаче углового, могло возникнуть впечатление, что проблем у лидера не предвидится. Однако второй тайм начался с ответного гола «Хайденхайма», и без своих звезд обойтись мюнхенцам не удалось. Зато эффект от перестановок получился практически мгновенным, и Мусиала вернул «Баварии» преимущество спустя три минуты после появления на поле. После короткого паса Олисе полузащитник вырвался на оперативный простор и с дальней дистанции пробил впритирку с ближней штангой. И тот же Мусиала поставил точку как в игре, так и в голевой перестрелке в концовке, когда интригу ненадолго оживил воспитанник «Баварии» Дорш. С учетом всех турниров Джамал забил 12 мячей, уже сейчас повторив показатель прошлого сезона, а отрыв «Баварии» от второго места вырос до шести очков.