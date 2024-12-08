«Лос-Анджелес Гэлакси» стал шестикратным чемпионом MLS

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Футболисты «Лос-Анджелес Гэлакси» завоевали свой шестой титул чемпионов североамериканской лиги MLS, переиграв в финальном матче плей-офф «Нью-Йорк Ред Буллз».
Встреча прошла в субботу в Карсон-Сити (Невада) и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Гэлакси». У победителей мячи забили Джозеф Пэйнтсил (9-я минута) и Деян Йовелич (13), «быки» сумели ответить голом Шона Нилиса (28).
«Лос-Анджелес Гэлакси» стал чемпионом MLS впервые с 2014 года. В составе калифорнийской команды титул завоевал экс-футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс. Он вышел в финальном матче на замену на 75-й минуте.
Ройс завоевал свой первый чемпионский титул в клубной карьере, ранее он в составе «Боруссии» дважды выигрывал Кубок Германии и трижды Суперкубок страны. Также он дважды с дортмундцами доходил до финала Лиги чемпионов — в 2013 и 2024 годах.
«Нью-Йорк Ред Буллз» с декабря 2023 года возглавляет немец Сандро Шварц, тренировавший московское «Динамо» в 2020—2022 годах.