«Лос-Анджелес Гэлакси» стал шестикратным чемпионом MLS

Ройс завоевал свой первый чемпионский титул в клубной карьере, ранее он в составе «Боруссии» дважды выигрывал Кубок Германии и трижды Суперкубок страны. Также он дважды с дортмундцами доходил до финала Лиги чемпионов — в 2013 и 2024 годах.