Мбаппе отреагировал на свой гол за «Реал» на фоне критики за игру в последних матчах

Напомним, игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 3:0, а Мбаппе забил третий мяч своей команды.
«Забить гол после неудачных матчей? Это часть моей работы. Я помогаю команде и стараюсь делать это в каждом матче, играть с характером и помогать выигрывать», — приводит слова Мбаппе испанское издание AS.
Отметим, что ранее Мбаппе подвергся критике со стороны СМИ и экспертов за игру в последних матчах.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.