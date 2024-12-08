Появились подробности серьёзной аварии форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио и его спасения

Пожарная служба сообщила, что игрок после аварии был заблокирован в собственном авто, поэтому работникам спасательной службы пришлось освобождать Антонио из транспортного средства. «Экипажи были вызваны в 13:02 после сообщения о дорожно-транспортном происшествии с участием одного автомобиля. Прибыв на место, пожарные сообщили, что мужчина оказался заблокированным в своей машине, и работали над его освобождением до 13:45. Пострадавшего оставили под опекой службы скорой помощи», — приводит заявление пожарной службы графства Эссекс Sky Sports.