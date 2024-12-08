«Идеальный удар». Президент «Реала» поздравил Мбаппе после матча с «Жироной»

По информации источника, Перес сказал французскому нападающему: «То, как ты действовал в моменте с голом, было очень хорошо, идеальный удар».
Подчёркивается, что руководство «Королевского клуба» поддерживает Мбаппе, несмотря на активную критику в его адрес.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.