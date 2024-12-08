Гвардиола высказался о ничьей «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ

«Мы взяли очко. Я горжусь игроками за то, как они сражались и дважды возвращались в игру в сложных условиях — для обеих сторон, не только для нас.



Футбол — это игра, в которой случаются ошибки, и в этом нет ничего плохого — мы забили два фантастических гола, но они сильнее нас в игре на стандартах — как и любая другая команда на данный момент.



Но в целом игра была, мы старались, боролись, и я был очень доволен многим из того, что увидел», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.