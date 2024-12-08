Футболист «Реала» Менди выбыл из строя из-за травмы

Француз получил повреждение в субботу на 81-й минуте гостевого матча 16-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (3:0) и был заменен.
«После обследования Ферлана Менди, проведенного сегодня медицинской службой “Реала”, у него диагностировали травму мышцы правого квадрицепса», — говорится в сообщении.
Менди 29 лет. В составе «Реала» он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также завоевал Кубок страны.
Он стал седьмым футболистом «Реала», выбывшим из-за травмы. В лазарете команды находятся защитники Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, полузащитник Эдуардо Камавинга, а также нападающие Винисиус Жуниор и Родриго.