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ПАОК с Оздоевым и Чаловым победил «Пансерраикос». Федор вышел на замену и сделал голевую передачу

Футболисты ПАОКа одержали крупную победу над «Пансерраикосом» в 14-м туре чемпионата Греции. Игра в Серре завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Рэзвана Луческу.

Источник: paokfc.gr

Гости вышли вперед уже на 4-й минуте в результате автогола Джейсона Дэвидсона. Кирилл Десподов закрепил преимущество команды на 36-й минуте, а на 66-й Абдул-Рахман Баба довел дело до разгрома. В концовке соперники обменялись голами — отличились Хуан Саласар и Шола Шоретире. Хозяева с 19-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Пасхалиса Стайкоса.

У ПАОКа в стартовом составе появился российский полузащитник Магомед Оздоев, его заменили на 78-й минуте. На 64-й на замену вышел российский форвард Федор Чалов, который отметился ассистом в эпизоде с последним голом.

ПАОК набрал 27 очков и поднялся на промежуточное 2-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В следующем туре клуб 15 декабря на выезде сыграет с «Панетоликосом».

ПАОК