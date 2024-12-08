ПАОК с Оздоевым и Чаловым победил «Пансерраикос». Федор вышел на замену и сделал голевую передачу

Гости вышли вперед уже на 4-й минуте в результате автогола Джейсона Дэвидсона. Кирилл Десподов закрепил преимущество команды на 36-й минуте, а на 66-й Абдул-Рахман Баба довел дело до разгрома. В концовке соперники обменялись голами — отличились Хуан Саласар и Шола Шоретире. Хозяева с 19-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Пасхалиса Стайкоса.