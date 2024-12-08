Футболист вырубил фаната прямо на поле — и остался безнаказанным! Вот что стало причиной

Смущал только характер. Еще в 16 лет Грэм приехал на тренировку за рулем родительской машины. Прав у Грэма не было — пьяный отец дремал на соседнем сиденье. Судя по запаху, перед поездкой или во время нее Стэк употребил пива — и как ни в чем не бывало пошел на тренировку.