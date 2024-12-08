Футболист вырубил фаната прямо на поле — и остался безнаказанным! Вот что стало причиной

Грэм Стэк еще в академии «Арсенала» считался очень перспективным вратарем. Его рано подключили к тренировкам с основой — юношу отмечал даже Арсен Венгер.
Смущал только характер. Еще в 16 лет Грэм приехал на тренировку за рулем родительской машины. Прав у Грэма не было — пьяный отец дремал на соседнем сиденье. Судя по запаху, перед поездкой или во время нее Стэк употребил пива — и как ни в чем не бывало пошел на тренировку.
Еще удивительнее, что после этой истории Грэм оказался за рулем клубного автобуса. Стэк упросил водителя пустить его за руль — и сразу попал в аварию.
Но характер помог Грэму пробиться во взрослый футбол. В 20 лет Стэк отправился в аренду в «Беверен». В Бельгии он наконец стал первым номером и отыграл целый сезон. Он вышел веселым: «Беверен» мог пропустить по пять мячей от аутсайдера, а потом разгромить «Андерлехт». К концу сезона Стэк накопил девять матчей на ноль при 58 пропущенных.
Но болельщикам запомнился не сейвами.
«Беверен» вел дома у «Антверпена» 3:1. Болельщики гостей весь матч провоцировали Грэма и швыряли в него мусором. Стэк отвечал тем же — на трибуну вернулась одна из брошенных в кипера бутылок.
Через пару минут фанаты «Антверпена» прорвались на поле. Двое из них сразу побежали к Грэму, но голкипер не сделал ни шагу назад. И уже через секунду отработанным движением отправил одного из фанатов в нокаут. Второй болельщик оказался умнее и отступил.
За все это Грэм не получил даже желтой карточки.
После этого Стэк вернулся в «Арсенал» и неожиданно получил приглашение в главную команду — стал дублером Лемана и во многом взял на себя тренерские задачи. Стэк рассказывал, что на выездах разминкой Йенса он занимался сольно — тренера вратарей просто не брали с собой.
В АПЛ Грэм не сыграл, но нашел себя в Кубке лиги. Дебют случился в матче против «Ротерхэм Юнайтед». Основное время завершилось вничью 1:1 — тут и настал звездный час Стэка. Молодой англичанин сам реализовал пенальти и вытащил решающий удар «Ротерхэма». Грэм отыграл все кубковые матчи — вплоть до вылета в полуфинале от «Мидлсбро».
Это был легендарный сезон без поражений «Арсенала». Шансов пробиться в основу не было, но Грэм брал от своего положения все. Только попав в команду к Анри, Виейра и другим звездам, Стэк придумал план: покупал подделки брендовых вещей и продавал их партнерам. Обман вскрылся только на рождественской вечеринке, когда все жены футболистов пришли в вещах от Грэма.
На этом чудачества не кончились. В день матча с «Ливерпулем» Стэк продал свой пропуск пьяному болельщику. Гениальная идея обернулась скандалом: сначала фанат едва не снес помощника тренера «Арсенала». Грэм буквально силой усадил своего пассажира на скамейку, но тот снова удрал. Спустя минут фаната уже вытаскивали из гостевой раздевалки полицейские.
Карьера в АПЛ у Грэма не сложилась. Стэк отказывался быть дублером и всегда выбирал команды уровнем ниже только ради игровой практики. Уже на закате карьеры Стэк отправился в Индию — в «Керала Бластерс». Ехал за полными трибунами, но нашел гораздо больше. Грэм переосмыслил жизнь и сосредоточился на образовании — стал больше читать и даже сел за диссертацию.
В 2018-м Стэк завершил карьеру игрока, а вскоре — и учебу и устроился тренером вратарей в структуре «Уотфорда». Но спустя четыре года англичанин вернулся в футбол ради «Чешем Юнайтед» — и только спустя полгода в нон-лиге бросил играть насовсем.
Алексей Прохоров