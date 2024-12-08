«Челси» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», отыгравшись с 0:2. Палмер оформил дубль

«Шпоры» повели 2:0 уже к 11-й минуте встречи. Оба мяча были забиты после ошибки защитника синих Марка Кукурельи: отличились Доминик Соланке и Деян Кулушевски.
Еще за первые 45 минут «Челси» сократил отставание благодаря мячу Джейдона Санчо на 17-й минуте, а во втором тайме забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, оформивший дубль. Под занавес встречи Сон Хын Мин отыграл один мяч, но большего хозяева добиться не смогли.
Благодаря этой победе «Челси» вернулся на второе место в турнирной таблице (31 очко), обойдя «Арсенал» (29). Лидирует «Ливерпуль» — 35 баллов.