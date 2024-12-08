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«Челси» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», отыгравшись с 0:2. Палмер оформил дубль

В Лондоне состоялся матч 15-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Челси» со счетом 3:4.

«Шпоры» повели 2:0 уже к 11-й минуте встречи. Оба мяча были забиты после ошибки защитника синих Марка Кукурельи: отличились Доминик Соланке и Деян Кулушевски.

Еще за первые 45 минут «Челси» сократил отставание благодаря мячу Джейдона Санчо на 17-й минуте, а во втором тайме забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, оформивший дубль. Под занавес встречи Сон Хын Мин отыграл один мяч, но большего хозяева добиться не смогли.

Благодаря этой победе «Челси» вернулся на второе место в турнирной таблице (31 очко), обойдя «Арсенал» (29). Лидирует «Ливерпуль» — 35 баллов.

Тоттенхэм Хотспур
3:4
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 15
8.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Энцо Мареска
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Доминик Соланке
(Бреннан Джонсон)
5′
Деян Кулушевски
(Педро Порро)
11′
Сон Хын Мин
(Джеймс Мэддисон)
90+7′
Челси
Джейдон Санчо
(Марк Кукурелья)
17′
Коул Палмер
61′
Энцо Фернандес
74′
Коул Палмер
84′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
20
Фрэйзер Форстер
13
Дестини Удоджи
23
Педро Порро
29
Пап Метар Сарр
30′
7
Сон Хын Мин
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
15′
6
Раду Дрэгушин
37
Микки ван де Вен
79′
10
Джеймс Мэддисон
8
Ив Биссума
59′
79′
14
Арчи Грэй
21
Деян Кулушевски
79′
15
Лукас Бергвалль
22
Бреннан Джонсон
53′
16
Тимо Вернер
Челси
1
Роберт Санчес
90+9′
5
Бенуа Бадиашиле
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
19
Джейдон Санчо
3
Марк Кукурелья
90′
40
Ренату Вейга
20
Коул Палмер
90′
14
Жоау Феликс
45
Ромео Лавиа
21′
46′
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
85′
86′
11
Нони Мадуэке
15
Николас Джексон
76′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
17
Фолы
11
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь