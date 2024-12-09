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«Ботафого» обыграл «Сан-Паулу» и стал чемпионом Бразилии спустя 29 лет

Футболисты «Ботафого» в воскресенье обыграли «Сан-Паулу» со счетом 2:1 на стадионе «Нилтон Сантос» и стали чемпионами Бразилии.

Источник: Getty Images

В борьбе за золотые медали «Ботафого» опередил «Палмейрас», который становился чемпионом два последних сезона.

Для «Ботафого» это третий национальный титул в истории и первый с 1995 года. 1 декабря клуб стал обладателем Кубка Либертадорес.