В борьбе за золотые медали «Ботафого» опередил «Палмейрас», который становился чемпионом два последних сезона.
Для «Ботафого» это третий национальный титул в истории и первый с 1995 года. 1 декабря клуб стал обладателем Кубка Либертадорес.
«Ботафого» обыграл «Сан-Паулу» и стал чемпионом Бразилии спустя 29 лет
Футболисты «Ботафого» в воскресенье обыграли «Сан-Паулу» со счетом 2:1 на стадионе «Нилтон Сантос» и стали чемпионами Бразилии.
В борьбе за золотые медали «Ботафого» опередил «Палмейрас», который становился чемпионом два последних сезона.