«Ботафого» обыграл «Сан-Паулу» и стал чемпионом Бразилии спустя 29 лет

В борьбе за золотые медали «Ботафого» опередил «Палмейрас», который становился чемпионом два последних сезона.



Для «Ботафого» это третий национальный титул в истории и первый с 1995 года. 1 декабря клуб стал обладателем Кубка Либертадорес.