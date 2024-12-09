«Лацио» на выезде победил «Наполи»

Единственный гол на 79-й минуте забил Густав Исаксен.
После этого матча «Лацио» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Наполи» с 32 очками — на второй строчке.
«Лацио» в матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл на выезде «Наполи» со счетом 1:0.
Единственный гол на 79-й минуте забил Густав Исаксен.
После этого матча «Лацио» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Наполи» с 32 очками — на второй строчке.
Антонио Конте
Марко Барони
Густав Исаксен
(Тиджани Нослин)
79′
1
Алекс Мерет
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
51′
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
77
Хвича Кварацхелия
8
Скотт Мактоминай
46′
82′
6
Билли Гилмор
68
Станислав Лоботка
82′
81
Джакомо Распадори
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
90′
90
Майкл Фолоруншо
9
Ромелу Лукаку
90′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
76′
7
Давид Нерес
94
Иван Проведель
30
Нуну Тавареш
34
Марио Хила
7
Фисайо Деле-Баширу
8
Маттео Гендузи
45+1′
10
Маттиа Дзакканьи
13
Алессио Романьоли
61′
4
Патрисио Габаррон
77
Адам Марушич
90′
2
Самюэль Жиго
11
Валентин Кастельянос
62′
72′
9
Родригес Педро
18
Густав Исаксен
90′
29
Мануэль Лаццари
19
Булай Диа
19′
72′
14
Тиджани Нослин
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
12
1
Офсайды
0
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)