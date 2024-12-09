«Атлетико» отыграл отставание в два мяча и победил «Севилью» со счетом 4:3

«Атлетико» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда продлила победную серию в различных турнирах до девяти матчей, в чемпионате страны эта победа стала пятой подряд. «Севилья» (19) располагается на 13-й строчке.