«Атлетико» отыграл отставание в два мяча и победил «Севилью» со счетом 4:3

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Севильей» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Родриго Де Пауль (10-я минута), Антуан Гризманн (62, 90+4), Самуэл Лино (79). У гостей мячи забили Доди Лукебакио (12), Исаак Ромеро (32) и Хуанлу Санчес (57).
«Атлетико» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда продлила победную серию в различных турнирах до девяти матчей, в чемпионате страны эта победа стала пятой подряд. «Севилья» (19) располагается на 13-й строчке.
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