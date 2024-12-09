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«Атлетико» отыграл отставание в два мяча и победил «Севилью» со счетом 4:3

«Атлетико» обыграл «Севилью» в матче 16 тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Севильей» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Родриго Де Пауль (10-я минута), Антуан Гризманн (62, 90+4), Самуэл Лино (79). У гостей мячи забили Доди Лукебакио (12), Исаак Ромеро (32) и Хуанлу Санчес (57).

«Атлетико» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда продлила победную серию в различных турнирах до девяти матчей, в чемпионате страны эта победа стала пятой подряд. «Севилья» (19) располагается на 13-й строчке.

Результаты других матчей:

«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 0:3

«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:0

«Осасуна» — «Алавес» — 2:2

Атлетико
4:3
Первый тайм: 1:2
Севилья
Футбол, Испания, Тур 16
8.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano, 60065 зрителей
Главные тренеры
Диего Симеоне
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Голы
Атлетико
Родриго де Пауль
10′
Антуан Гризманн
(Пабло Барриос)
62′
Самуэл Лино
(Коке)
79′
Антуан Гризманн
(Самуэл Лино)
90+4′
Севилья
Доди Лукебакио
(Доди Лукебакио)
12′
Исаак Ромеро
(Кике Салас)
32′
Хуанлу Санчес
(Кике Салас)
57′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Хави Галан
87′
8
Пабло Барриос
48′
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Гризманн
90+5′
15
Клеман Лангле
79′
20
Аксель Витсель
4
Конор Галлахер
63′
6
Коке
5
Родриго де Пауль
63′
9
Александр Серлот
19
Хулиан Альварес
72′
75′
10
Анхель Корреа
22
Джулиано Симеоне
75′
12
Самуэл Лино
Севилья
1
Альваро Фернандес
67′
4
Кике Салас
22
Лоик Баде
32
Хосе Кармона
6
Неманья Гудель
20
Джибриль Соу
26
Хуанлу Санчес
14
Пеке Фернандес
63′
17
Ньигес Сауль
76′
18
Люсьен Агуме
49′
80′
15
Гонсало Монтиэль
7
Исаак Ромеро
90′
23
Маркан
11
Доди Лукебакио
90′
9
Келечи Ихеаначо
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
11
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Севилья
Чемпионат Испании: таблица и календарь