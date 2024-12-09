Сумасшедшие камбэки «Челси» и «Атлетико», а «Наполи» лишился лидерства

Но команда Микеля Артеты лишь отыгралась, и вряд ли ее утешит тот факт, что 15 результативных подач с угловой отметки за календарный год — повторение клубного рекорда. А главное разочарование — отмена гола Сака на последних минутах, так как ВАР обнаружил небольшой офсайд у выполнявшего подачу с фланга Габриэла Мартинелли. Между тем можно было не только приблизиться к пропустившему тур «Ливерпулю», но и поправить статистику, согласно которой под началом Артеты «Арсенал» 24 раза уходил на перерыв, уступая в счете, но добился лишь одной волевой победы. «Фулхэм» же может похвастаться тем, что не проиграл ни одного из девяти последних лондонских дерби (+4=5).