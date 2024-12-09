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Мбаппе рассказал, за что злится на Месси

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил о проигранном финале чемпионата мира и высказался об отношении к аргентинцу Лионелю Месси, передает Vesti.kz.

Источник: Reuters

В декабре 2022 года французы уступили аргентинцам в решающем матче турнира, прошедшего в Катаре. Тогда Мбаппе отметился хет-триком, но соперники оказались точнее в серии послематчевых пенальти (4:3).

«Я все еще был зол на Месси, когда увидел его на первой тренировке в “Пари Сен-Жермен” после финала чемпионата мира. Он сказал мне: “Ты уже выигрывал, настала моя очередь”. Я был невероятно зол, но проявил уважение, потому что это Месси. Думаю, в итоге этот финал даже сблизил нас. Я многому научился у Лео», — поведал в интервью Canal+ Мбаппе.

Отметим, что Месси с 2021 года присоединился к «Пари Сен-Жермен», где два года играл вместе с Мбаппе. После этого, аргентинец уехал в «Интер Майами», где будет выступать до 2025 года. Киллиан же, в этом году перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. «Сливочные» его подписали на пять лет.

ПСЖ
Аргентина
Франция