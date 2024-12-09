Мбаппе рассказал, за что злится на Месси

«Я все еще был зол на Месси, когда увидел его на первой тренировке в “Пари Сен-Жермен” после финала чемпионата мира. Он сказал мне: “Ты уже выигрывал, настала моя очередь”. Я был невероятно зол, но проявил уважение, потому что это Месси. Думаю, в итоге этот финал даже сблизил нас. Я многому научился у Лео», — поведал в интервью Canal+ Мбаппе.