Коул Палмер стал автором уникального достижения в истории АПЛ

Палмер совершил 38 результативных действий в английской Премьер-лиге в 2024 году (25 мячей и 13 голевых передач). Этот показатель является рекордным среди игроков «синих» за календарный год. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.