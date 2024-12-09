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Коул Палмер стал автором уникального достижения в истории АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер стал автором уникального достижения в истории английской Премьер-лиги.

Источник: Getty Images

Футболист реализовал все 12 пенальти в чемпионате Англии — это лучший 100%-ный показатель в истории турнира, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, реализовавший 11 из 11 пенальти.

Палмер совершил 38 результативных действий в английской Премьер-лиге в 2024 году (25 мячей и 13 голевых передач). Этот показатель является рекордным среди игроков «синих» за календарный год. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.

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