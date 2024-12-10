Завершились слушания по делу о 115 финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити»

Сообщается, что вердикт будет вынесен в ближайшие месяцы. По информации источника, стороны с большой вероятностью подадут апелляцию на любое из возможных решений, таким образом, окончательный вердикт будет вынесен не раньше конца следующего сезона. В случае признания «Манчестер Сити» виновным клуб может быть наказан штрафами, лишением очков или переводом в один из низших дивизионов чемпионата Англии.