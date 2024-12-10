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Завершились слушания по делу о 115 финансовых нарушениях со стороны «Манчестер Сити»

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Лондонский международный центр по разрешению споров завершил слушания по делу о 115 финансовых нарушениях со стороны английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Источник: AP 2024

Английская премьер-лига подозревает «Манчестер Сити» в 115 нарушениях, допущенных в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Сообщается, что вердикт будет вынесен в ближайшие месяцы. По информации источника, стороны с большой вероятностью подадут апелляцию на любое из возможных решений, таким образом, окончательный вердикт будет вынесен не раньше конца следующего сезона. В случае признания «Манчестер Сити» виновным клуб может быть наказан штрафами, лишением очков или переводом в один из низших дивизионов чемпионата Англии.

Манчестер Сити
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