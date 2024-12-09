Английского арбитра Кута уволили. Это он оскорбил Клоппа и попался на видео с белым порошком

Все-таки попало. И не только разлетелось по Сети, но и повлекло за собой череду разбирательств. Однако и это еще не все: в газете The Sun вышел материал, в котором говорилось, что судья оскорбил не только Клоппа. Выяснилось, что из его уст также звучали нелицеприятные слова в адрес «Эвертона», «Борнмута», а также защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона. Последнего Дэвид и вовсе назвал «шотландским придурком».