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Дель Пьеро отметил главную проблему «Ювентуса» при новом тренере

Легенда итальянского футбольного клуба «Ювентус» Алессандро Дель Пьеро отметил главную проблему клуба при новом тренере Тьяго Мотте.

Источник: Getty Images

«Когда вы играете против “Ювентуса”, у вас появляется большая мотивация. Они по-прежнему великая команда, великий клуб, в любом смысле. Поэтому, когда ты приезжаешь сюда и играешь против них, ты хочешь выступить. Вот почему такие игроки, как Ндойе и другие, довольно уверены в себе: “Я прихожу сюда, и у меня все получится”. Проблема в том, что другие команды не беспокоятся. Вы должны видеть страх других игроков, когда они играют против вас, этого не происходит, и это одна из вещей, над которыми Тьяго Мотта должен работать», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

«Ювентус» набрал 27 очков в 15 матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ювентус
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