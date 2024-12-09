Дель Пьеро отметил главную проблему «Ювентуса» при новом тренере

«Когда вы играете против “Ювентуса”, у вас появляется большая мотивация. Они по-прежнему великая команда, великий клуб, в любом смысле. Поэтому, когда ты приезжаешь сюда и играешь против них, ты хочешь выступить. Вот почему такие игроки, как Ндойе и другие, довольно уверены в себе: “Я прихожу сюда, и у меня все получится”. Проблема в том, что другие команды не беспокоятся. Вы должны видеть страх других игроков, когда они играют против вас, этого не происходит, и это одна из вещей, над которыми Тьяго Мотта должен работать», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.