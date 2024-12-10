Вратарь и капитан «Баварии» Нойер получил перелом ребра и не сыграет в 2024 году

Нойеру 38 лет, в текущем сезоне он провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, 12 из которых — «на ноль». Вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз — обладателем Кубка Германии и 2 раза — победителем Лиги чемпионов. В декабре 2022 года Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах, и досрочно завершил сезон-2022/23.