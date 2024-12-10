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Вратарь и капитан «Баварии» Нойер получил перелом ребра и не сыграет в 2024 году

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Вратарь и капитан германского футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер получил перелом ребра и не выйдет на поле в составе мюнхенцев в 2024 году. Об этом заявил главный тренер «Баварии» Венсан Компани, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

Источник: Reuters

«У него сломано ребро. Вероятно, он больше не сыграет в этом году. Главное, чтобы он сейчас выздоравливал, и тогда, надеюсь, Мануэль вернется к нам в январе», — сказал Компани.

Нойеру 38 лет, в текущем сезоне он провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, 12 из которых — «на ноль». Вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз — обладателем Кубка Германии и 2 раза — победителем Лиги чемпионов. В декабре 2022 года Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах, и досрочно завершил сезон-2022/23.

Бавария
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