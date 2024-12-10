Футболисту «Фиорентины» Бове установят дефибриллятор

Спортсмен потерял сознание на 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера» 1 декабря. После падения 22-летнего полузащитника на газон игроки и персонал клубов окружили его, закрыв от камер и зрителей, на время оказания медицинской помощи. Игрок был госпитализирован, в больнице он пришел в сознание. Бове перенес остановку сердца и эпилептический припадок.