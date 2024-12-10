Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисту «Фиорентины» Бове установят дефибриллятор

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футболисту итальянской «Фиорентины» Эдоардо Бове, который перенес остановку сердца на поле, проведут операцию по имплантации подкожного дефибриллятора, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Reuters

По данным издания, данный прибор будет съемным. Операция пройдет во вторник во Флоренции. В случае удачных медицинских тестов Бове может быть выписан из больницы в период с 12 по 14 декабря.

Спортсмен потерял сознание на 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера» 1 декабря. После падения 22-летнего полузащитника на газон игроки и персонал клубов окружили его, закрыв от камер и зрителей, на время оказания медицинской помощи. Игрок был госпитализирован, в больнице он пришел в сознание. Бове перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

Бове является воспитанником «Ромы». Полузащитник перешел в «Фиорентину» в 2024 году. В его активе 14 матчей за молодежную сборную Италии.

Фиорентина