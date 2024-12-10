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«Бавария» определилась с будущим 38-летнего Мануэля Нойера

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом.

Источник: Reuters

Как сообщает Kicker, 38-летний голкипер подпишет новое соглашение сроком до 2026 года. Отмечается, что сторонам осталось согласовать только мелкие детали.

Ранее стало известно, что Мануэль Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра, полученного в матче с леверкузенским «Байером» в ⅛ финала Кубка Германии (0:1).

Нойер выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период он принял участие в 540 матчах во всех турнирах, в 256 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед матчем:

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