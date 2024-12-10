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Стало известно, почему в «Барселоне» недовольны Френки де Йонгом

27-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится в напряжённых отношениях с руководством клуба. Об этом сообщает Sport.es.

Источник: Getty Images

По информации источника, совет директоров и врачи клуба считают, что де Йонг находится не в лучшей физической форме и игроку необходимы операция и длительное восстановление после недавней травмы голеностопа. Кроме того, в клубе отмечают, что игра хавбека не соответствует ожидаемому уровню.

Напомним, ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него. После этого появилась информация, что руководство решило продать игрока в ближайшее трансферное окно за € 20 млн.

Барселона