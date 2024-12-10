Стало известно, почему в «Барселоне» недовольны Френки де Йонгом

Напомним, ранее стало известно, что клуб хотел продлить контракт с нидерландцем, направил ему трудовое соглашение несколько месяцев назад, но де Йонг так и не ответил на него. После этого появилась информация, что руководство решило продать игрока в ближайшее трансферное окно за € 20 млн.