В Италии сообщили новые подробности по будущему Хвичи Кварацхелии

Сейчас контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Клуб предложил игроку повысить зарплату до € 6 млн и не намерен превышать эту отметку. Недавно была информация, что «Наполи» продаст Кварацхелию, если тот не согласится на их условия.