Стоимость российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева упала на € 2 млн

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.