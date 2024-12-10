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Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых подорожавших футболистов французской Лиги 1.

Источник: Чемпионат.com

В числе прочих свою трансферную стоимость увеличил российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

25-летний вратарь стал одним из двух игроков парижан, чья рыночная стоимость увеличилась — сейчас Transfermarkt оценивает Матвея в € 22 млн (ранее — в € 20 млн). Другой — 23-летний корейский полузащитник Ли Кан Ин.

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее межсезонье — 2024. Ранее вратарь выступал за «Краснодар», воспитанником академии которого и является. В нынешнем сезоне Сафонов провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустил три гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

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