Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее межсезонье — 2024. Ранее вратарь выступал за «Краснодар», воспитанником академии которого и является. В нынешнем сезоне Сафонов провёл шесть матчей во всех турнирах, пропустил три гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.