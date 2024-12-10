Как бывший катарский теннисист стал самым влиятельным в мировом футболе. Уникальный путь босса «ПСЖ»

Одним из публично отреагировавших оказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: «Ее (Суперлиги. — Прим. “СЭ”) не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом еврокубков и обновленным клубным чемпионатом мира, это тем более невозможно. Никто ее не поддержит: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только две команды за Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью».