«Кайрат» договорился о трансфере бомбардира за 134 миллиона

27-летний воспитанник «Браги» связан действующим контрактом с чемпионом Люксембурга и вероятнее всего, «Кайрат», ставший чемпионом КПЛ-2024 выплатит компенсацию за переезд футболиста в Казахстан.
В нынешнем сезоне Жоржиньо отметился 17 голами и десятью голевыми передачами в 19 матчах чемпионата, Кубка Люксембурга и квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает португальца в 250 тысяч евро (свыше 134 миллионов тенге).
Напомним, алматинцы в межсезонье уже расстались с рядом игроков и подписали футболиста сборной Казахстана Еркина Тапалова.