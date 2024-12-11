В Казахстане построят футбольный стадион на 35 тысяч зрителей

Как информировал ранее телеграм-канал Серый CARDINAL, изначально речь шла о 30 000 посадочных мест. Но проект решили доработать, с тем чтобы увеличить вместимость до 35 тысяч, так как такое количество зрителей соответствует проведению крупных турниров сборных и клубов.