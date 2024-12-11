В Казахстане построят футбольный стадион на 35 тысяч зрителей

Как информировал ранее телеграм-канал Серый CARDINAL, изначально речь шла о 30 000 посадочных мест. Но проект решили доработать, с тем чтобы увеличить вместимость до 35 тысяч, так как такое количество зрителей соответствует проведению крупных турниров сборных и клубов.
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров заявлял, что предварительно с представителями УЕФА отработаны все стандарты, рабочий эскиз сделан. Летом шла стадия принятия проектно-сметной документации, а в этом году начнутся подготовительные земляные работы. Строительство же самой арены планируется весной следующего года.
Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев осмотрел детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона «Химик» в Актобе.
Спортивный объект, оснащенный современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. В настоящее время здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей. Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты.
Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.