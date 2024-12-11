Стало известно, где Погба хочет продолжить карьеру после дисквалификации

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил французский полузащитник Поль Погба намерен продолжить карьеру в «Марселе», сообщает RMC Sport.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба за нарушение антидопинговых правил с четырех до полутора лет. Он сможет возобновить тренировки в январе 2025 года. 15 ноября «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Погба.
В самом клубе заявляют, что подписание Погба не является основной целью команды на данный момент, но не отрицают свои намерения.
Погба 31 год. В сезоне-2023/24 он успел провести два матча в Серии A. Французский полузащитник вернулся в «Ювентус» летом 2022 года. Ранее Погба выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год и четырежды становился чемпионом Италии с «бьянконери». Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.