Стало известно, где Погба хочет продолжить карьеру после дисквалификации

Погба 31 год. В сезоне-2023/24 он успел провести два матча в Серии A. Французский полузащитник вернулся в «Ювентус» летом 2022 года. Ранее Погба выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год и четырежды становился чемпионом Италии с «бьянконери». Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.