Футболист «Реал Сосьедад» Захарян приступил к тренировкам в общей группе

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе после травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее представитель Захаряна Геннадий Голубин рассказал «Спорт-Экспрессу», что полузащитник может сыграть за клуб до конца года.
30 июля стало известно, что у полузащитника выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Футболисту успешно провели операцию. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча.
Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в прошлом году. Футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах чемпионата Испании.