Вратарь ПСЖ Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

«В настоящее время Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел, — сказала экс-супруга голкипера. — В ноябре 2024 года Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23 ноября 2021 года квартиры своей дочери. На 20 декабря 2024 года на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение еще одного иска — о порядке общения с ребенком. 20 декабря на 10:20 мск назначено рассмотрение третьего иска Сафонова — о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом. На 17 декабря 2024 года в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвертого иска — о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после — на ремонт».