Вратарь ПСЖ Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вратарь французского футбольного клуба ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов подал пять исков к бывшей супруге Анастасии. Об этом она сообщила ТАСС.
Ранее суд отклонил апелляцию Сафонова по делу об алиментах. В конце августа Никулинский суд Москвы постановил, что Сафонов обязан ежемесячно выплачивать его бывшей супруге средства в размере 25% от своих доходов на содержание их трехлетней дочери.
«В настоящее время Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел, — сказала экс-супруга голкипера. — В ноябре 2024 года Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23 ноября 2021 года квартиры своей дочери. На 20 декабря 2024 года на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение еще одного иска — о порядке общения с ребенком. 20 декабря на 10:20 мск назначено рассмотрение третьего иска Сафонова — о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом. На 17 декабря 2024 года в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвертого иска — о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после — на ремонт».
«Пятый иск — об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов — рассмотрен, в удовлетворении требований Сафонову отказано. Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску — о порядке общения с ребенком. В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек. В мировом соглашении текст Сафонова почти что в 10 раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо», — добавила собеседница агентства.
Она отметила, что не учиняет препятствий для общения спортсмена с дочерью. «Имитируя заведомо юридически недопустимое мировое соглашение, Сафонов не отказывается от поданных им исков, — сказала экс-жена футболиста. — Сафонов лжет, что я чиню ему препятствия в общении с ребенком. Расскажу 20 декабря в 10 часов суду, по какой причине я настаиваю, чтобы Матвей общался с ребенком только в моем присутствии».