Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад». Правда, в этом году Арсен вряд ли сыграет

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в “Динамо”, то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — приводит слова Лички Legalbet.