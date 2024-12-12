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Бывшего футболиста сборной Украины задержали за организацию договорных матчей

Бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского задержали за организацию договорных матчей. Об этом сообщает Strana.ua.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, футболист был участником организации, которая осуществляла свою деятельность на матчах по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, проводимых в Австралии и Европе. Отмечается, что преступники заставляли игроков сознательно проигрывать матчи.

Ранее Милевский назвал дикостью отказ от употребления пива после матчей. По словам игрока, нынешнее поколение игроков не пьет алкоголь, из-за чего ему становится с ними неинтересно.

Милевский известен по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. В активе форварда восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающий не призывался в национальную команду с 2012 года.

Украина