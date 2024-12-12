Бывшего футболиста сборной Украины задержали за организацию договорных матчей

Милевский известен по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. В активе форварда восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающий не призывался в национальную команду с 2012 года.